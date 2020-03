Coronavirus: Santambrogio (Provincia Monza Brianza) a sindaci, governo dovrà tenere sforzi dei Comuni con forte sostengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I comuni in questo periodo si stanno esponendo per sostenere le associazioni e realtà territoriali, anche oltre i propri limiti di bilancio”. Lo scrive il presidente della Provincia di Monza Brianza, Luca Santambrogio, in una lettera aperta ai sindaci della provincia in merito all’emergenza Coronavirus. In particolare, “penso al sostegno che come Comuni - aggiunge Santambrogio - ci siamo impegnati a dare ad Ats per cercare strutture intermedie per l’accoglienza di pazienti dimessi che non hanno possibilità di tornare al proprio domicilio. E nella gestione dei positivi, riconoscendo l’enorme sforzo messo in campo, chiediamo a Regione Lombardia di intervenire con una normativa o attivandosi con le Ats per risolvere il problema sempre più frequente di cittadini positivi dimessi dall’ospedale e rimandati al domicilio”. Per il presidente della provincia di MB “il prossimo passo del governo è di tenere conto di tutti questi sforzi. Adesso è necessario guardare oltre l’emergenza e pensare al domani, alla tenuta del Sistema Paese, quando tireremo il fiato per avere superato l’emergenza sanitaria ma ci ritroveremo difronte ad una nuova recessione che dovrà essere affrontata senza perdere un solo minuto. Province e Comuni - conclude Santambrogio - dovranno ricostruire dalle ‘macerie’ rappresentate dei bilanci degli enti locali che avranno necessariamente bisogno di un forte sostegno governativo per proseguire ad erogare servizi per sostenere la nostra missione a fianco delle comunità”.(Com)