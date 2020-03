Coronavirus: Gubitosi (Tim), credo a virologi, serrata unico modo per evitare contagio

- L'Amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, in relazione alla crisi epidemiologica in corso ha osservato che questo è il momento in cui "riscopriamo la competenza come un valore, e quindi se i virologi ci dicono che il lockdown è l'unico modo per evitare il contagio, io tendo a credergli". Intervenendo a "Otto e mezzo" su La7 il numero uno di Tim ha poi aggiunto: "Se questo è il modo che gli esperti ci suggeriscono, non vedo come potremmo fare altrimenti. Anche i Paesi che inizialmente avevano cercato altre vie, vedo che oggi stanno facendo come noi".(Rin)