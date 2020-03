Coronavirus: call tra Mise, Mit e benzinai per far fronte all'emergenza

- A seguito della conference call intercorsa con i rappresentanti di Faib, Fegica Cisl, Figisc, Anisa, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, si comunica preliminarmente che si pone - in continuità con l'azione di governo - la massima attenzione alle richieste delle categorie, un settore essenziale coinvolto dalle gravi conseguenze economiche della crisi legata alla diffusione del Covid-19. Lo riferisce una nota del Mise. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli si è impegnato, nel corso della conference call con le associazioni dei gestori degli impianti di benzina, a convocare un tavolo tecnico tra Mise, Mit, Mef e ministero del Lavoro per valutare le misure a favore della categoria che possono essere adottate dal governo. (segue) (Com)