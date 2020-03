Messico: inflazione prosegue in leggero rialzo, +3,71 per cento in prima metà marzo (2)

Città del Messico, 25 mar 19:07 - (Agenzia Nova) - La permanenza dell'inflazione nei limiti obiettivo ha aiutato Banxico ad abbassare progressivamente il tasso di sconto. Nella seduta di febbraio, la prima del 2020, l'autorità monetaria ha tagliato il tasso di altri 25 punti base, portandolo al 7 per cento. Nel pieno dell'emergenza causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, l'autorità monetaria è intervenuta il 20 marzo tagliando di altri 50 punti base, arrivando al tasso del 6,5 per cento. La decisione è stata presa dalla maggioranza dei membri del comitato di politica monetaria. Uno dei membri aveva auspicato un taglio di soli 25 punti base. (Mec) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La permanenza dell'inflazione nei limiti obiettivo ha aiutato Banxico ad abbassare progressivamente il tasso di sconto. Nella seduta di febbraio, la prima del 2020, l'autorità monetaria ha tagliato il tasso di altri 25 punti base, portandolo al 7 per cento. Nel pieno dell'emergenza causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, l'autorità monetaria è intervenuta il 20 marzo tagliando di altri 50 punti base, arrivando al tasso del 6,5 per cento. La decisione è stata presa dalla maggioranza dei membri del comitato di politica monetaria. Uno dei membri aveva auspicato un taglio di soli 25 punti base. (Mec)