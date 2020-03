Coronavirus: Pompeo, Usa al fianco dell’Italia in lotta contro emergenza Covid-19

- Gli Stati Uniti sono al fianco dell’Italia e del resto d’Europa nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 e continuano ad impegnarsi ad assisterli in tutti i modi possibili. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso di un briefing con la stampa, a margine della riunione virtuale del G7. “Sabato scorso l'Aeronautica degli Stati Uniti ha inviato un C-130 pieno di forniture mediche in Italia. L'esercito Usa sta finalizzando i piani per fornire alcune delle sue attrezzature mediche in eccesso ai nostri amici italiani. Inoltre, le nostre imprese private, comunità scientifica, Ong e organizzazioni religiose stanno rispondendo alla richiesta di aiuto. Samaritan's Purse, un'organizzazione di beneficienza privata degli Stati Uniti, ha istituito un ospedale da campo con 68 letti a Cremona, una città particolarmente colpita nel nord Italia”, ha ricordato Pompeo. (Was)