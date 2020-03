Coronavirus: Comune Latina, tasse sospese ed esonerati pagamenti rette scolastiche

- I pagamenti della Tosap la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e dell’Imposta comunale di pubblicità, sono stati sospesi a Latina fino al 31 maggio 2020. Lo comunica in una nota l’assessore al Bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, illustrando le misure adottate dall'amministrazione in merito all'emergenza dovuta al coronavirus. Le scadenze “sono dunque prorogate all'1 giugno 2020. Inoltre –dice Proietti che è anche assessore alla pubblica istruzione- le famiglie dei bambini iscritti agli asili nido comunali e alle sezioni primavera sono state esonerate dal pagamento della retta del mese di aprile”. La retta di marzo, “ovviamente per chi l’ha già pagata andrà a compensare il primo mese in cui verrà ripristinato il servizio”. Il servizio nei nidi comunali non è cessato, “ma tutto il personale sta gestendo a distanza” il servizio per sostenere “i genitori nell'accudimento dei bimbi”. Ai nidi privati in convenzione “chiediamo la disponibilità ad attivare lo stesso percorso, inviandoci, al più presto, una rimodulazione del servizio prestato a distanza in modo da ricalibrare la quota prevista. Una soluzione che auspichiamo possa essere per tutti, anche per le famiglie che non hanno il posto in convenzione”. (Com)