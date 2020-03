Coronavirus: Conte, a lavoro per risposta coordinata Ue, contagio di ritorno sarebbe iattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante l’informativa urgente alla Camera sulle iniziative assunte dal governo per fronteggiare l'emergenza derivante dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, ha osservato: "Immaginate a quale iattura potremmo rimanere esposti in casi di contagio di ritorno ove l’azione sul piano sanitario di altri Paesi non fosse adeguata. Senza sincronizzazione e coordinamento effettivi - ha avvertito - le nostre misure non costituiranno un argine efficace. Questa è la linea che porteremo avanti e lavoreremo per ottenere una risposta chiara, solida, efficace e coordinata dall’Europa". Ma, ha concluso il presidente del Consiglio, "continueremo nel nostro ordinamento interno a operare con la massima determinazione, coraggio e fiducia che restando uniti ne usciremo presto". (Rin)