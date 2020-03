Coronavirus: Gallera, a Brescia sinergia pubblico-privato ha permesso di non aprire ospedali da campo

- Nell'area di Brescia, "profondamente ferita dalla diffusione del Coronavirus, stiamo lavorando sulle strutture con grande sinergia tra pubblico e privato e questo aspetto ci ha permesso di non realizzare ospedali da campo". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, in diretta streaming per fare il consueto punto quotidiano sull'emergenza sanitaria. "Lì anche grazie al lavoro del direttore generale degli Spedali Civili sono stati recuperati 150 posti in alcune aree dell'ospedale non utilizzate prima" ha spiegato Gallera annunciando che "tra domani e i prossimi tre-quattro apriremo ben 123 posti letti che valgono molto più delle strutture ospedaliere da campo". (Rem)