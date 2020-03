Coronavirus: Crippa (M5s), grazie a governo per gestione crisi, in campo sforzo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, ha voluto ringraziare il presidente del Consiglio e tutto il governo, a nome del Movimento cinque stelle, "per come sta gestendo una situazione di crisi senza precedenti nella storia repubblicana e per aver messo in campo uno sforzo generale impressionante, tale da permettergli di realizzare una manovra straordinaria, da 25 miliardi di euro, per fronteggiare la crisi sanitaria in corso che solitamente si costruisce in sei mesi, non dieci giorni". E' quanto ha affermato, in un passaggio dell'intervento di Crippa nel corso dell'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Montecitorio, sull'emergenza Coronavirus. (segue) (Rin)