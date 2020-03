Coronavirus: Crippa (M5s), grazie a governo per gestione crisi, in campo sforzo straordinario (2)

- "Un'emergenza questa che sta vedendo - ha proseguito l'esponente pentastellato - un difficile approvvigionamento di materiale sanitario. Proprio per questo vorrei ringraziare il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per la sua intermediazione che ha permesso l'arrivo da Brasile, Stati Uniti, Russia, Cina e altri paesi di mascherine, ventilatori polmonari, guanti di lattice, kit diagnostici e tute protettive per il persone medico". Crippa ha inoltre ringraziato medici, infermieri e personale sanitario, "volontari della croce rossa, della protezione civile, le Forze dell'ordine e i militari impegnati nell'attuale crisi sanitaria, veri eroi che ogni giorno sacrificano la loro sicurezza, ma anche trasportatori e lavoratori dei comparti essenziali come supermercati". (segue) (Rin)