Coronavirus: Crippa (M5s), grazie a governo per gestione crisi, in campo sforzo straordinario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio mio l'appello di Franco Arminio de La Casa della Paesologia, - ha concluso Crippa - affinché il 29 marzo alle 12, si spengano gli smartphone, i pc, le console, i portatili e le tv per cinque minuti in tutte le case. Facciamo cinque minuti di silenzio. Un silenzio importante che, ognuno, potrà usare come vuole, anche per ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato e che, vista l'emergenza, non hanno neppure potuto salutare i propri cari e la propria comunità". (Rin)