Ue: Commissione accoglie decisione Consiglio di aprire negoziati, atteso per domani sì dei 27 leader (2)

"L'apertura dei negoziati di adesione invia un messaggio forte e chiaro non solo ai due paesi, ma ai Balcani occidentali nel loro insieme", ha continuato il commissario per il vicinato e l'allargamento Oliver Varhelyi. "Ribadisce e mantiene l'impegno dell'Ue nei confronti della prospettiva europea della regione: il suo presente è con l'Ue e il suo futuro è nell'Ue. La Commissione si muoverà rapidamente e proporrà presto i progetti di quadri di negoziazione con i due paesi integrando gli elementi della metodologia rivista. La decisione odierna conferma l'importanza geostrategica dei Balcani occidentali e dimostra che l'Europa è disposta e in grado di prendere decisioni geopolitiche anche in questi tempi difficili della pandemia del coronavirus", ha aggiunto.