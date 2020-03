Coronavirus: Fs, polizza assicurativa per dipendenti in caso di ricovero per Covid-19 (2)

Roma, 25 mar 17:07 - (Agenzia Nova) - La copertura assicurativa, gestita da UniSalute, ha durata di un anno, e fornisce ai dipendenti e ai dirigenti del Gruppo Fs un'indennità giornaliera in caso di ricovero per Covid-19, una diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva per Covid-19 e un pacchetto di servizi di assistenza, fra cui informazioni sanitarie, consulenze mediche telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata