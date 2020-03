Coronavirus: in corso incontro tra Patuanelli e De Micheli con associazioni benzinai

- E' in corso la video conferenza tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dei Trasporti Paola De Micheli con le associazioni di categoria degli impianti di erogazione dei carburanti che avevano minacciato la serrata per le difficoltà di tenere apert e le pompe di benzina a fronte di un drastico ridimensionamento della vendita di carburanti. All'incontro partecipano Martino Landi, segretario della Fabi (Confesercenti), Bruno Bearzi, segretario della Figisc (Confcommercio), Roberto Di Vincenzo, segretario della Fegica (Cisl), Massimo Terzi, segretario della Anisa (Confcommercio). Le federazioni di categoria hanno già fatto sapere attraverso un comunicato di non aver indetto alcuno sciopero, rispondendo così ai rilievi della commissione Garante della normativa sugli scioperi. (Rin)