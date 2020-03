Coronavirus: in campo gli addetti a sicurezza privata, aumenta la video sorveglianza

- Sono stati inseriti nelle categorie il cui lavoro è essenziale, ma non si sentono tutelati e anzi, hanno dovuto provvedere da soli a reperire mascherine e guanti. Sono le tante guardie giurate che lavorano nel settore della sicurezza privata. A raccontare la loro esperienza, ai tempi dell'emergenza coronavirus, è Roberto, titolare della Oss, che ad Agenzia Nova affida il suo sfogo. "Il lavoro per noi è aumentato - dice - con i negozi chiusi molti ci chiedono più video sorveglianza, non solo notturna". I commercianti infatti hanno paura dei furti e per questo "quello che ci viene chiesto è il controllo delle attività chiuse, soprattutto da remoto con i nostri sistemi e nonostante i miei ragazzi non si siano tirati indietro le istituzioni preposte non ci sono venute incontro e in qualche modo abbiamo dovuto provvedere da soli a garantire la sicurezza dei dipendenti". Nessuna agevolazione, non economica, ma di reperibilità delle mascherine, ad esempio. "Per le mie squadre - spiega ancora - ho dovuto prendere maschere militari perché quelle chirurgiche scarseggiano", anche per chi come loro prosegue nel lavoro quotidiano. (segue) (Rer)