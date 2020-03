Coronavirus: in campo gli addetti a sicurezza privata, aumenta la video sorveglianza (2)

- Dai supermercati ai presidi di controllo il lavoro per gli addetti alla sicurezza privata non è cambiato e anzi "abbiamo implementato i turni" e "andiamo avanti". All'inizio "era difficile far capire alle persone che dovevano rispettare le file, le misure di sicurezza" ma con il tempo "la gente si è responsabilizzata e il nostro lavoro è diventato in qualche modo più facile". "Con le forze dell'ordine svolgiamo un lavoro di sinergia, abbiamo un ottimo rapporto - prosegue - le nostre pattuglie continuano a girare e spesso vengono lasciate passare in virtù del fatto che stanno lavorando". Sono in strada, giorno e notte eppure, è il grande rammarico "nessuno degli enti preposti si è fatto in qualche modo carico di noi. Non ci arrivano comunicazioni se non quelle da parte della Questura con cui il dialogo è sempre costante al di là dell'emergenza". "C'è più difficoltà a decretare nuove guardie giurate armate e per questo abbiamo rinunciato ad alcuni lavori, ma il periodo è di grande emergenza e i ritardi burocratici sono naturali". "Siamo in prima linea anche noi per garantire sicurezza, con i nostri mezzi e i nostri uomini che non si lamentano ma anzi capiscono il momento". E per questo il lavoro va avanti, senza sosta, senza guardare a turni o orari perché adesso "c'è bisogno dell'impegno di tutti". (Rer)