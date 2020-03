Cile: coronavirus, contagi superano quota mille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi da nuovo coronavirus ha superato quota mille in Cile. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie in conferenza stampa. Secondo dati ufficiali, con 220 casi risultati positivi nelle ultime 24 ore, il numero totale di contagi è di 1142. Si è registrato anche un nuovo decesso, che porta il numero totale dei morti per il nuovo coronavirus a tre. Epicentro della diffusione del virus rimane la zona della capitale, con 682 casi confermati. (segue) (Abu)