Cile: coronavirus, contagi superano quota mille (2)

- Il Cile rimane tra i pochi paesi della regione a non aver decretato ancora una quarantena generale nel paese. Il presidente Sebastian Pinera ha giustificato questa decisione con la necessità di "mantenere il funzionamento dell'economia" e di poter continuare a "dotare i cileni dei beni e servizi essenziali". Ultima tra le misure adottate dal governo in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus figura il coprifuoco dalle 22 alle 05. Il 18 marzo Pinera ha decretato inoltre lo "stato di catastrofe" per la durata di 90 giorni e ha messo le Forze armate a capo della gestione dell'ordine pubblico. (segue) (Abu)