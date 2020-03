Cile: coronavirus, contagi superano quota mille (3)

- Riguardo alla decisione di decretare lo stato di "catastrofe", Pinera ha spiegato che "questo stato di eccezione ha come obiettivo quello prepararci per affrontare le prossime tappe di questa pandemia". Le ragioni illustrate dal presidente fanno riferimento in special modo a questioni legate alla sicurezza e al rispetto dell'ordine pubblico. Tra queste il capo di stato ha citato la "protezione della catena logistica", il "rispetto delle misure di isolamento sociale", il "funzionamento della catena di approvvigionamento", la "protezione delle frontiere" e il "divieto di assembramenti". (segue) (Abu)