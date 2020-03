Cile: coronavirus, contagi superano quota mille (4)

- Sempre in relazione all'emergenza per il nuovo coronavirus, il parlamento cileno ha approvato oggi la legge che sposta al 25 ottobre la data del referendum sulla nuova costituzione. Il plebiscito era previsto inizialmente per il 26 aprile ma l'emergenza sanitaria, la cui fase più critica è prevista proprio attorno a quella data, ne ha reso impraticabile lo svolgimento nei tempi prefissati. L'accordo sulla nuova data era stato raggiunto dai capigruppo di tutti i partiti su suggerimento anche del collegio dei medici. La legge è stata quindi approvata con 109 voti favorevoli ed uno solo contrario. "La serietà si è imposta, si mantiene l'accordo e il referendum slitta ufficialmente al 25 ottobre", ha dichiarato il leader dell'opposizione, Beatriz Sanchez, al termine della votazione. (segue) (Abu)