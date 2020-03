Coronavirus: Uganda, positiva bambina di otto mesi

- In Uganda è risultato positivo al test da coronavirus una bambina di otto mesi, il cui padre è rientrato di recente nel paese da Kisumu, città del Kenya occidentale. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie ai media locali, la piccola fa parte di cinque nuovi casi rivelati nel paese ed è stata ricoverata all'ospedale di Iganga, circa 100 chilometri a est della capitale Kampala. Fra i nuovi casi c'è anche quello di un uomo di 57 anni residente nella città settentrionale di Adjumani, che secondo le informazioni disponibili non sarebbe uscito dal paese di recente. Altri due casi sono cittadini cinesi attualmente detenuti in Uganda dopo essere fuggiti dalla quarantena nel tentativo di passare nella vicina Repubblica democratica del Congo. Il quinto caso, infine, riguarda un ugandese recentemente arrivato dalla Germania. Il paese conta in totale 14 casi di contagio. (Res)