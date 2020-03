Usa: coronavirus, casi di contagio a New York superano i 30 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di contagio da coronavirus nello Stato di New York ha superato le 30 mila unità. Lo ha annunciato oggi il governatore Andrew Cuomo in conferenza stampa, ripreso dall'emittente "Cnn". Oltre la metà di questi casi sono stati registrati nella città di New York. Il governatore ha rilevato come la creazione di un numero maggiore di posti letto in ospedale sia la priorità per New York, e che gli attuali 53 mila posti dovrebbero essere portati a 140 mila. Nel frattempo, Cuomo si è detto preoccupato che il pacchetto di stimolo da duemila miliardi di dollari del Senato Usa abbia conseguenze "terribili" per lo Stato di New York. Nella sua prospettiva, il governatore ritiene che il governo di New York riceverà solamente 3,8 miliardi di dollari, a fronte di perdite stimate già fra i 9 e i 15 miliardi di dollari.(Nys)