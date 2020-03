Usa: Trump, "conversazione positiva" con governatore New York su emergenza coronavirus

- Il presidente Usa Donald Trump ha avuto una “conversazione positiva” con il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Lo ha scritto lo stesso Trump sul proprio profilo Twitter, commentando gli sforzi delle istituzioni federali nell’assistenza alla città di New York, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Il presidente ha rilevato come la costruzione dei quatto ospedali di cui si sta occupando l’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema) stia anticipando i tempi previsti. (Nys)