Speciale infrastrutture: Algeria, Sonatrach, nessun impatto sulla produzione per incendio Hassi Messaoud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vasto incendio divampato presso un impianto di gas naturale della società algerina Sonatrach nella regione di Hassi Messaoud, nell’Algeria orientale non ha avuto nessun impatto sulla produzione. Lo riferisce un comunicato stampa di Sontrach. A far divampare l’incendio nell'unità di produzione MD244 sarebbe stata una fuga di gas. Sonatrach ha inviato sul campo una squadra di per controllare le fiamme in collaborazione con la Protezione civile. Al momento non risultano vittime. (Ala)