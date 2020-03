Coronavirus: florovivaismo in crisi, a rischio oltre 17 mila posti di lavoro

- Senza fiori e piante in Lombardia sono a rischio più di 7 mila imprese, tra coltivazione e cura del paesaggio, per un totale di oltre 17 mila posti di lavoro in uno dei settori più belli e amati del Made in Italy, che ora si trova in grave difficoltà con lo stop a cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali, ma anche con il blocco della mobilità e la chiusura dei negozi. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti Lombardia sulle difficoltà provocate dall’emergenza Coronavirus al settore florovivaistico. Niente fiori per gli innamorati, per la mamma, per i propri cari nei cimiteri che in molti casi restano chiusi come – sottolinea la Coldiretti – i mercati settimanali, i fioristi e i centri giardinaggio. E in difficoltà – precisa la Coldiretti – sono anche le esportazioni con i blocchi al confine ed in dogana di tanti paesi, UE ed extra-UE, i ritardi e i problemi del trasporto su gomma. Il risultato sono milioni di fiori e piante fiorite invendute in Lombardia – riferisce la Coldiretti – dove sono crollati gli acquisti di fiori recisi, di fronde e fiori in vaso, le produzioni tipiche della primavera e si sono fermate anche le vendite e l’export di alberature e cespugli, in un periodo in cui per molte aziende si realizza tra il 50% e il 70% del fatturato annuale, grazie ai tanti appassionati dal pollice verde che con l’aprirsi della stagione riempiono di piante e fiori case, balconi e giardini. (segue) (com)