Coronavirus: florovivaismo in crisi, a rischio oltre 17 mila posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sulle restrizioni per contenere il contagio i vivai sono chiusi al pubblico ma continuano a lavorare al loro interno per garantire la massima qualità di piante e fiori italiani e visto che i cittadini devono per forza restare a casa, gli agricoltori che gestiscono i vivai della Coldiretti si stanno organizzando per fare consegne a domicilio, con contatti per telefono o mail, per consentire agli italiani di restare a casa senza rinunciare all’emozione di stare a contatto con la natura. Il giardinaggio, l’orticoltura e la cura di piante e fiori su balconi e terrazze, sono uno dei più potenti anti-stress conosciuti, tanto che esistono attività riabilitative che si basano proprio sugli effetti del verde nel dare maggiore serenità alle persone. E non poter vivere il verde nel momento in cui si apre la stagione ed esplode la natura – precisa la Coldiretti – è una sofferenza per tanti. Il settore ha bisogno di misure urgenti e il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, ha scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per evidenziare le drammatiche conseguenze per un settore importante del Made in Italy che a livello nazionale impegna 27 mila imprese, garantisce 200mila posti di lavoro e vale 2,5 miliardi di euro e che, senza interventi specifici di sostegno, rischia di essere completamente cancellato. (com)