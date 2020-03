Congo-Kinshasa: coronavirus, deceduto noto difensore diritti umani

- Un terza persona è deceduta in Repubblica democratica del Congo (Rdc) per complicazioni dovute al coronavirus. Si tratta, come riporta la stampa locale, dell'avvocato dei diritti umani Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, nota personalità dell'opposizione congolese e consulente dell'ex presidente Etienne Tshisekedi. Secondo le autorità sanitarie, è probabile che Mulumba abbia contratto il Covid-19 nel corso del suo viaggio in Francia, dov'è stato di recente per sottoporsi ad un controllo medico. Nel corso della sua carriera, Mulumba ha difeso il politico di opposizione Moise Katumbi, al quale le autorità congolesi avevano impedito di fare ritorno in Rdc per presentare ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 30 dicembre 2018. Nel paese sono stati finora confermati 45 casi di contagio e tre decessi a causa del coronavirus. (segue) (Res)