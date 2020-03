Congo-Kinshasa: coronavirus, deceduto noto difensore diritti umani (2)

- Nel contesto di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus, il presidente Felix Tshisekedi ha dichiarato ieri lo stato di emergenza nel paese e l'isolamento della sua capitale, Kinshasa, come misura di prevenzione alla diffusione del contagio. In un discorso alla nazione trasmesso dalle emittenti locali, Tshisekedi ha disposto la chiusura immediata delle frontiere ed il divieto di muoversi dalla o verso la capitale. Sono stati inoltre sospesi tutti i voli, gli autobus e le linee di trasporto fluviale. Le misure induriscono quelle annunciate la scorsa settimana, con le quali il capo dello Stato aveva imposto limitazioni ai movimenti dei cittadini, mentre un blocco totale è già in vigore da lunedì a Lumumbashi, seconda città del paese, dopo che due persone sono state confermate positive al tampone. Entrambe sono rientrate domenica scorsa a Lumumbashi da Kinshasa a bordo di un volo Congo Airways che trasportava 77 persone. (Res)