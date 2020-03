Germania: indice Ifo fiducia imprese di marzo in calo a 86,1 punti

- Trascinato dai timori per le conseguenze della pandemia di coronavirus sull'economia, l'indice della fiducia delle imprese tedesche per il mese di marzo elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) ha subito un crollo di 9,9 punti, scendendo da quota 96 raggiunta a febbraio a quota 86,1. “È il declino maggiore mai registrato dalla riunificazione della Germania e il dato più basso dal luglio del 2009: l'economia tedesca è sotto shock”, ha commentato il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, a provocare la contrazione è soprattutto il timore per la recessione in cui l'economia della Germania potrebbe cadere a causa del coronavirus. A tal riguardo, Fuest ha affermato che “le aspettative delle aziende sono peggiorate come mai prima d'ora.” A sua volta, l'analista di politica economica dell'Ifo Klaus Wohlrabe ha dichiarato che in Germania “si può presumere una recessione grave per almeno due trimestri”. In tutto il 2020, il Pil del paese potrebbe subire una contrazione dal 5 al 20 per cento, a seconda della durata delle misure restrittive attuate dal governo federale e dai Laender per contenere la pandemia. A essere particolarmente colpite sono le aziende fornitrici di servizi, ma anche il settore industriale corre gravi rischi. “Ci stiamo muovendo nell'ordine della crisi finanziaria, un po' peggio”, ha osservato Uwe Burkert, capo economista della Banca di Stato del Baden-Wuerttemberg (LbBW). (Geb)