Mobilità: lavori sui binari, domani sospesi tram 5, 14 e 19, in strada bus sostitutivi

- Domani, da inizio a fine servizio, per consentire lavori di manutenzione sui binari di via Prenestina, all'altezza di Porta Maggiore, saranno sospesi i tram 5,14 e 19. A disposizione degli utenti saranno in strada bus sostitutivi. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it e atac.roma.it. È quanto si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità.(Com)