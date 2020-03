Coronavirus: Astorre (Pd), bene decisioni Regione su Cig e stop mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre plaude alle iniziative messe in campo dalla Regione per affrontare gli effetti economici dell'emergenza coronavirus. Scrive in una nota: "È molto positivo l'accordo siglato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e la Regione, cosi come lo stop ai mutui e finanziamenti varato dalla delibera della giunta Zingaretti, messa in atto dal vice presidente Leodori e dagli assessori Claudio Di Berardino e Paolo Orneli, che insieme alla squadra della Regione stanno affrontando un'emergenza economica senza precedenti. Misure straordinarie - aggiunge - per essere a fianco delle aziende del Lazio e per i lavoratori della nostra regione. La situazione è complessa, dobbiamo essere uniti nell'affrontarla con tutti gli strumenti possibili, facendo ogni sforzo - conclude Astorre - per evitare una crisi di sistema nelle province del Lazio". (Rer)