Coronavirus: Lega, De Luca mille lamentele e zero coerenza, Pd snobba Campania

- “Il governo Pd-M5s vanta umerosi campani, eppure la Regione Campania lo accusa di ignorare le richieste di aiuto, mettendo in pericolo lavita dei cittadini. Chiesti 253 ventilatori per la terapia intensiva, ne sono arrivati zero. Chieste 2.600 mascherine total face, ne sono arrivate zero. Chiesti 150mila tubi endotracheali, arrivati zero. De Luca ha mille lamentele, coerenza zero. È il suo Pd che snobba la Campania: nessuno show del governatore può cancellare la realtà”. Lo hanno detto in una nota i parlamentari campani della Lega. (Ren)