Albania: coronavirus, per presidente Meta solo con unità sarà superata difficile situazione

- Solo uniti e con la collaborazione di tutti, l'Albania potrà affrontare e superare la difficile situazione venutasi a creare a seguit della pandemia del coronavirus: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Ilir Meta, in un comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio nazionale di sicurezza tenutasi nel pomeriggio in video conferenza. Alla riunione è stato discusso sulle misure intraprese dal governo per prevenire l'ulteriore diffusione del virus e quelle per affrontare le conseguenze economiche e sui passi per garantire il rientro in patria dei cittadini rimasti all'estero a causa dei voli commerciali cancellati e la chiusura delle frontiere. Alla riunione, oltre ai dirigenti delle massime situzioni del paese, ha partecipato anche il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha il quale, secondo un comunicato della presidenza della Repubblica "ha suggerito alcune misure che andrebbero prese per far fronte alla situazione". (Alt)