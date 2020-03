Coronavirus: Cnel, emettere Btp per finanziare sistema sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'insieme di meccanismi derogatori messi in moto per l'emergenza sanitaria non sia limitato alla fase emergenziale. E' indispensabile che le attivazioni di nuove opere necessarie per il contenimento dell'epidemia, come ad esempio, strutture di accoglienza, avvengano nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di tutte le leggi vigenti". E' quanto ha scritto il presidente del Cnel Tiziano Treu nella memoria inviata oggi al Senato. Nel documento si legge: "La crisi epidemiologica in corso evidenzia l'inequivocabile inadeguatezza del numero di medici in Italia rispetto alle esigenze del Ssn, che va superata attraverso misure strutturali in grado di garantire la formazione, più snella e rapida mantenendo standard di qualità elevati nonché l'eliminazione del numero chiuso per l'accesso al corso di laurea. Il decreto-legge appare nell'insieme tempestivo e proporzionato nella dimensione e nell'articolazione degli interventi, almeno nell'immediato". E ancora: "L'Italia ha le risorse, economiche e morali, per superare anche da sola questa terribile situazione pandemica. Potrebbe, per esempio, avviare l'emissione di titoli di Stato a lunga scadenza per finanziare il Sistema Sanitario Nazionale". (segue) (Ren)