Coronavirus: Cnel, emettere Btp per finanziare sistema sanitario nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha comunicato il Cnel, quei titoli: "Mirati alle esigenze delle famiglie, come accadde nel 2012 (Buono Italia), con titoli di piccolo taglio (1000 euro), sarebbero certamente bene accolti dagli italiani. La posizione finanziaria dell'Italia è più solida di quanto non siamo abituati a ritenere. L'Italia è l'unico Paese dell'Unione che ha conseguito ininterrottamente per 29 anni un avanzo primario nel suo bilancio pubblico, com'è emerso dalla ricerca "Ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005-2017" della Banca d'Italia e l'Istat. È necessario pensare ad una sorta di garanzia pubblica sui debiti che stanno maturando le imprese per uscire dalla crisi nonché sostenere il credito per garantire un flusso certo di liquidità destinato al sistema produttivo". Quindi l'appello: "Servono più aiuti per le famiglie e tutele più significative e adatte per i lavoratori autonomi, poi politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita lavoro, nuove regole per ammortizzatori sociali universalistici diversi dal reddito di cittadinanza. I lavoratori domestici rischiano di restare senza lavoro e senza strumenti di sostegno al reddito". (Ren)