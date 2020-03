Coronavirus: sindaco Anzio, 10 casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Anzio i pazienti positivi al Covid-19, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale della nostra Asl, "sono dieci, con sei casi in isolamento domestico e gli altri quattro ricoverati presso gli ospedali". È quanto rende noto, in un comunicato, il sindaco di Anzio Candido De Angelis che aggiunge: "Auguro a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione". (Com)