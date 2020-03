Coronavirus: Comazzi (Fi), da Pd polemica surreale, centrodestra non ha tempo per gossip

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dichiara in una nota: “È davvero surreale che chi fino a ieri invitava i milanesi a non fermarsi e fare aperitivi oggi getti fango addosso alle persone che dal primo giorno sono rimaste in trincea, lavorando ventiquattr’ore su ventiquattro per affrontare questa emergenza”. “L’assessore Gallera - continua l’azzurro - è impegnato in prima linea da settimane, assieme a tutta la squadra di governo di Regione Lombardia. Dal primo giorno - prosegue - il centrodestra lombardo lavora pancia a terra per tutelare la salute dei cittadini: non abbiamo tempo per le polemiche sterili. Il Pd - conclude - continui pure a divertirsi col gossip politico, con le candidature per gli Ambrogini d’oro e con gli hashtag su Instagram: noi invece non abbiamo tempo, dobbiamo lavorare”. (com)