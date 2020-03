Coronavirus: Azzolina, a breve firma di decreto riparto risorse per istituzioni scolastiche

- Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, in Aula alla Camera ha annunciato che firmerà "a breve, una volta terminati i passaggi normativi e contrattuali vigenti, il decreto di riparto delle risorse per le istituzioni scolastiche". Azzolina, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire agli studenti parità di accesso alla didattica a distanza, anche attraverso la formazione informatica del corpo docente (Fornaro-Leu), durante il question time a Montecitorio, ha chiarito che il criterio non sarà la distribuzione di risorse a pioggia: "Sarà improntato a criteri equi: il numero degli studenti e il dato sulla condizione socio economica delle famiglie di provenienza. Non ho voluto una distribuzione delle risorse a pioggia". Azzolina ha ricordato quindi gli 85 milioni previsti nel decreto legge 18, ma ha anche ricordato per quanto riguarda la formazione dei docenti "il lavoro importante" che stanno svolgendo nelle scuole "i circa 8.200 animatori digitali" così come quello dei circa "24 mila docenti dei team per l’innovazione". Azzolina ha poi menzionato anche gli 8,2 milioni di euro per le scuole: "Nei giorni scorsi - ha spiegato - sono stati erogati mille euro per ciascun istituto, per un totale di 8,2 milioni per il 2020 finalizzati anche all’apprendimento a distanza". (Rin)