Coronavirus: sindacati chiedono incontro urgente su Ama e minacciano sciopero

- Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel richiedono alla Prefettura un incontro urgente sulle mancate risposte da parte di Ama e di Roma Capitale in merito alle misure prese per la tutela della salute degli operatori e del servizio che offrono in queste settimane di emergenza Coronavirus. Scrivono in un comunicato i sindacati: "Sanificazioni, dispositivi, organizzazione dei servizi e piano dei servizi minimi: l'azienda al tavolo di ieri non ha fornito risposte sulle richieste anticipate dalle organizzazioni sindacali, né è arrivata risposta dalla sindaca Raggi alla nota inviata dalle sigle il 12 marzo. Richiediamo tale incontro – prosegue la nota - all'indomani della rottura del tavolo del coordinamento costituito in Ama Spa, in applicazione del protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020, rottura dovuta alla totale assenza di risposte da parte aziendale e ai ritardi accumulati nell'assumere adeguate misure anti contagio". E le organizzazioni sindacali, adesso, non escludono la possibilità di uno sciopero. "Il nostro - scrivono - è un tentativo estremo di intervento su una situazione che ha generato grave apprensione tra le lavoratrici e i lavoratori, onde evitare di dover ricorrere alle modalità di sciopero previste dall'articolo 2 comma 7 della Legge 146/90, ovvero relativo all'astensione da lavoro senza preavviso nel caso di gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". (Rer)