Coronavirus: D'Incà, l'Italia non è sola, attestati vicinanza da numerosi Paesi

- Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, "il sentimento di solidarietà che l’Italia ha mostrato nei confronti della Cina nel momento di massimo bisogno è stato, come noto, di recente ricambiato allorché il Covid-19 ha iniziato a diffondersi nel nostro Paese. La Cina ha infatti effettuato ingenti donazioni di presidi di protezione personale ed ha inviato un’equipe di medici, infermieri ed esperti in Italia per supportare le aree maggiormente colpite e bisognose di assistenza. La Cina - ha sottolineato l'esponente dell'esecutivo, nel rispondere al question time alla Camera, ad un'interrogazione di Fratelli d'Italia -, è anche uno degli Stati che non ha inteso bloccare le esportazioni verso il nostro Paese rendendo possibile approvvigionamenti strategici per l’Italia, nel momento di massimo impegno nel fronteggiare l’emergenza. Lo spirito di solidarietà con cui il nostro Paese ha sempre mostrato vicinanza alle popolazioni colpite da calamità è riconosciuto in tutto il mondo e anche in questi giorni riceviamo attestati di conferma dai numerosi Paesi che si stanno adoperando con analogo spirito, inviando squadre di operatori sanitari, strutture logistiche di supporto e dispositivi medici. Penso - ha concluso D'Incà - ai medici cubani e russi, all’ospedale da campo di Cremona donato da una Onlus statunitense al supporto logistico fornito in questi giorni dalla Germania. L’Italia non è sola, ma è circondata da quella solidarietà e dall’amicizia che per prima ha inteso assicurare con generosità ai Paesi messi a dura prova dall’epidemia".(Rin)