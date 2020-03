Coronavirus: Cesaro (FI), De Luca getta la spugna, subito commissario in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta chiacchiere e scaricabarili. De Luca ha gettato la spugna? Come ha giustamente proposto il capo dell'opposizione Stefano Caldoro, serve subito un commissario per l'emergenza coronavirus in Campania". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha aggiunto: "La verità è che De Luca, dopo aver accumulato solo annunci e ritardi, dopo aver mandato i nostri migliori medici e i nostri migliori infermieri allo sbaraglio, si è rivelato completamente inadeguato ed oggi con la sua lettera non sortirà alcun effetto se non quello di gettare ancora di più nello sconforto sanitari e cittadini". Quindi Cesaro ha spiegato: "In Campania, giusto per far parlare i fatti, pochissimi tamponi (siamo ultimi in Italia per numero di prelievi e nemmeno si sa che fine abbiano fatto quel milione di prelievi annunciati 10 giorni fa) e solo negli ultimi giorni è stato allestito qualche centro in più per l'analisi dei tamponi e qualche posto letto di terapia intensiva. Dopo quasi tre mesi dalla dichiarazione dell'emergenza siamo ancora al nulla". Infine ha concluso: "Oggi scopriamo qual'era il suo piano B: scaricare tutta la sua incapacità sul governo. Va commissariato". (Ren)