Coronavirus: Ronghi (Cnal), grave che Gesac abbia chiesto cassa integrazione

- "La Società napoletana Gesac sembra voler cogliere l'opportunità della crisi prodotta dal coronavirus per chiedere un anno di Cigs per i propri dipendenti creando licenziamenti a catena nelle varie società che lavorano come indotto e privando di ogni speranza le centinaia di stagionali, nell'assordante silenzio di De Luca e di De Magistris". E' quanto ha dichiarato in una nota Salvatore Ronghi, segretario generale di Cnal. "I nostri sindacati contrariamente ad altri - continuano i sindacalisti del CNAL e de FAST, Giovanni Arnone e Antonio Ronghi – si sono rifiutati di sottoscrivere la proposta avanzata dalla Gesac perché lega il rientro dei lavoratori dalla Cigs a parametri e obiettivi non chiari e sicuramente irraggiungibili a breve. Così come non è chiaro il programma individuale dell'utilizzo degli ammortizzatori. Il nostro motivato parere contrario, oltre alla Società, lo abbiamo trasmesso alla Regione Campania e al Ministero del Lavoro". Ronghi ha affermato: "E' oltremodo grave la iniziativa della Gesac perche si ripercuote pesantemente sull'indotto aereoportuale, creando disoccupazione e togliendo ogni speranza alle centinaia di lavoratori utilizzati da anni a tempo determinato e che ora si vedrebbero precludere anche questa opportunità. Non è giusto che in piena crisi sanitaria una società importante e a partecipazione pubblica, come Gesac, sia la prima ad approfittarne per prevedere una lunga crisi. Ora chiedo a De Luca e a De Magistris che iniziativa concreta intendono assumere per evitare questo brutto esempio". (Ren)