Coronavirus: Di Scala (FI), non sorprese allarme De Luca, adesso subito commissario

- "L'allarme di De Luca, il suo appello al governo, non mi sorprende. Meraviglia semmai che non li abbia lanciati a tempo debito, agli inizi di febbraio. Adesso però servono risposte davvero concrete e tempestive, serve la piena disponibilità, in parte già data, delle strutture sanitarie private, servono tamponi a tappeto, e serve, come ha giustamente chiesto Caldoro, una struttura commissariale che affianchi l'unità di crisi regionale e le istituzioni locali nel contrasto al coronavirus". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala che ha concluso: "Il governo mandi immediatamente ciò che serve alla Campania ma nomini intanto un commissario risoluto e competente".(Ren)