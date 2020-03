Bangladesh: coronavirus, imposto blocco totale degli spostamenti

- Il Bangladesh ha imposto un blocco a livello nazionale per frenare la diffusione del nuovo coronavirus a seguito di quattro morti e almeno 39 infezioni. Le autorità hanno dichiarato il divieto di spostamento via acqua, ferrovia e rotte aeree nazionali dal 24 marzo, mentre tutti i trasporti pubblici su strada saranno sospesi dal 26 marzo per arginare la diffusione del virus. "È stato deciso di bloccare tutti i trasporti pubblici nel paese dal 26 marzo al 4 aprile. Camion, furgoni e veicoli che trasportano medicine, carburante e articoli deperibili rimarranno al di fuori del blocco", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Obaidul Quader, che ha avvertito le persone di non viaggiare su camion o veicoli carichi di merci.(Inn)