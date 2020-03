Coronavirus: Gasparri (Fi), Raggi e Pd litigano mentre i cinghiali pascolano

- Prosegue la polemica dei cinghiali intorno ai cassonetti ad Ottavia. Tra i due litiganti, Pd e M5s, adesso s'inserisce anche Forza Italia. Lo fa con una nota del commissario della federazione romana del partito, il senatore Maurizio Gasparri. "Non è pensabile - scrive il forzista - che in un momento così delicato per la vita civile, si possa assistere al pascolo di cinghiali che, indisturbati, razzolano tra le immondizie abbandonate nelle vie cittadine. E di fronte a questo spettacolo indecoroso, si assiste al solito scambio di accuse tra il Pd e il Campidoglio, entrambi responsabili a diversi livelli. Esponenti Dem ironizzano sulla presenza di animali selvatici fotografati nei pressi dei cassonetti e chiamano in causa la Raggi; la Raggi, dal canto suo, si difende e dice che la materia è di competenza della Regione, a guida Pd. Intanto la raccolta dei rifiuti in questi giorni è rallentata e l'attività di sanificazione delle strade, invocata a più riprese da Forza Italia, partita in ritardo, non tocca l'intero territorio cittadino. Di fronte all'emergenza - conclude Gasparri - la Raggi e il Pd mettano da parte le polemiche e operino, insieme a tutte le forze politiche, per il bene di Roma e dei romani". (Com)