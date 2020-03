Coronavirus: Borrelli (Verdi), De Luca ha ragione, governo intervenga

- "Condivido pienamente la posizione del presidente De Luca, è ora che il governo venga in soccorso della nostra regione, dove ormai le strutture ospedaliere sono vicine al collasso. E' da tempo che chiediamo alcuni macchinari che tra l'altro ci erano stati pure assicurati. Se non si decide ad intervenire qui sarà una tragedia." Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. (Ren)