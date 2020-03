Russia: Putin ferma il paese per una settimana e suggerisce il rinvio del voto costituzionale (5)

- Toccherà ora alla commissione costituzionale, sulla base delle raccomandazioni della task force governativa istituita per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, fissare una nuova data che, al momento, sembra difficilmente identificabile e resta legata all’andamento dell’epidemia in Russia. Putin ha puntato molto sugli emendamenti costituzionali per consolidare la sua posizione e garantire la stabilità del paese dinnanzi a una congiuntura internazionale che, in particolare a livello economico, si profila incerta e preoccupante. Non a caso, il presidente durante il messaggio alla nazione ha fatto anche un appello all’unità. "Se lo Stato, la società civile, i cittadini agiranno insieme. Se facciamo tutto ciò che dipende esclusivamente da noi stessi. Grazie a questa forma di solidarietà allora la nostra capacità di risposta alla sfida che abbiamo di fronte sarà efficace”, ha detto Putin. E serviranno sicuramente unità ma anche rispetto delle misure di prevenzione indicate per fronteggiare l’epidemia del coronavirus. (Rum)