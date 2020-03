Speciale difesa: Ue, Borrell telefona a ministro Esteri macedone, soddisfazione per apertura negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato al telefono con il ministro degli Affari esteri della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ed entrambi hanno espresso grande soddisfazione per la decisione dei ministri dell'Ue di aprire i negoziati di adesione sia per la Macedonia del Nord che per l'Albania. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna che ha spiegato che l'Alto rappresentante e il ministro degli Affari esteri hanno discusso delle implicazioni dell'epidemia di coronavirus, sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale per affrontare efficacemente questa sfida globale. Borrell ha accolto con favore la decisione del governo della Macedonia del Nord di attivare il meccanismo di protezione civile dell'Ue. Borrell e Dimitrov hanno discusso degli attuali intensi sforzi per coordinare il lavoro e cercare tutti i modi per incanalare il sostegno ai Balcani occidentali in modo mirato e concreto. Borrell in conclusione ha spiegato che l'Ue è al fianco dei Balcani occidentali e continuerà a sostenere la regione anche in questi tempi difficili. (Beb)