Coronavirus: Mulé (FI), noi pronti a responsabilità, governo batta un colpo

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, sottolinea come sul fronte dell'emergenza coronavirus e della collaborazione tra maggioranza e opposizione ogni giorno che passa sia "un giorno perso". Al governo, afferma Mulè, "abbiamo dato da subito la disponibilità, abbiamo dimostrato la nostra buona volontà consegnando idee e proposte concrete. A riprova della bontà di questo impegno, quotidianamente viene riconosciuto a Forza Italia e al centrodestra la correttezza delle analisi con le giuste soluzioni. Che cosa aspettare ancora? Il governo - insiste il deputato di FI in una nota - batta un colpo e dica come intende creare questa cabina di regia tra esecutivo e opposizione, quali sono per intenderci e uscire dal politichese in Parlamento nella formazione dei provvedimenti gli atti concreti per dare seguito a questa volontà legittimando il nostro ruolo. Perché, lo ripetiamo, non ci sottraiamo alla responsabilità ma a patto che a questa corrisponda un ruolo vero ed efficace e non di 'consulenza'".(Com)