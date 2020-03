Coronavirus: Bankitalia, su sostegno ad aziende serve attenta analisi costi-benefici

- Quanto alle misure varate dal governo e rivolte alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, per far fronte alle conseguenze economiche del Covid-19, la Banca d'Italia rileva come "la predisposizione dei decreti attuativi richiederà un’attenta analisi di costi e benefici per assicurare che le risorse pubbliche vengano concentrate su quei casi in cui sono accertabili condizioni di difficoltà. In prospettiva - si legge nella memoria scritta presentata dall'Istituto di via Nazionale in commissione Bilancio al Senato, in merito al decreto Cura Italia - le risorse destinate alle imprese andranno iscritte in una strategia complessiva che miri a mantenere sul mercato le aziende, consentendo a quelle orientate ai mercati internazionali di mantenere le posizioni acquisite nelle catene globali del valore". (Rin)